Власти Москвы потратят более 3 млрд рублей на реставрацию фонтанов ВДНХ

Москва, , 11:06 — REGNUM Власти Москвы планируют выделить 3,3 млрд рублей на ремонт и реставрацию фонтанов на ВДНХ, сообщает 23 октября РБК.

Проект городского бюджета на 2018−2020 годы подразумевает расходы суммой 2,8 млрд рублей на «Проведение капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ фонтанов на территории ВДНХ». Из них 1,3 млрд рублей будут выделены в 2018 году, оставшиеся 1,5 млрд рублей — в 2019 году.

В этом году правительство уже объявило два тендера — на реставрацию фонтана «Золотой колос» и 14 фонтанов на главной аллее выставки.

На «Золотом колосе» будет отреставрирована гранитная облицовка и мозаика, отлиты новые фрагменты. На фонтанах главной аллеи планируют очистить и отлить новые элементы скульптур.

Общая стоимость работ составит 702 млн рублей. Согласно тендерной документации, около 500 млн рублей выделят в этом году, остальные — в 2018. Таким образом, общая стоимость реставрации фонтанов ВДНХ в 2017—2019 годах составит 3,3 млрд рублей.

Подрядчиком на проведение реставрационных работ фонтана «Золотой колос» выбрали петербургскую компанию «Ренессанс-Реставрация». Она же будет выполнять авторский надзор за реставрацией фонтанов на главной аллее.

Ранее сообщалось, что в Москве полностью завершена реставрация исторических барельефов стадиона «Динамо», которые были повреждены осадками. Они также пострадали из-за некорректно выполненных поздних попыток по их реставрации и ремонту. Барельефы украшают портики северной и южной трибун центрального стадиона.

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