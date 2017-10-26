Директор музея В.М. Шукшина. «Я живу в России»

с. Сростки, Алтайский край, , 15:00 — REGNUM «Я приехала в село в 1979 году, как раз пятидесятилетие Шукшина отмечали, был большой праздник на горе. Я приехала работать по направлению в сростинскую библиотеку, она к тому же еще и районная. 14 лет работала в библиотеке с удовольствием, с упоением, а в 1994 году, уже будучи директором библиотеки, согласилась возглавить музей. С тех пор вот уже 21 год работаю в музее».

Лидия Чудинова, директор музея В. М. Шукшина

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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