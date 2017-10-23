Центры ядерной медицины построят в Чечне и Северной Осетии

Грозный, , 10:49 — REGNUM В Чечне и Северной Осетии могут быть построены центры ядерной медицины. В них будут проводить диагностику и лечение онкозаболеваний с применением позитронно-эмиссионной компьютерной томографии, передает 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

Методы ядерной медицины позволяют сделать самую точную и раннюю диагностику. онкозаболеваний. С помощью такого томографа можно выявить даже самые отдаленные и небольшие метастазы. Центр планируется построить на базе республиканского онкодиспансера, сообщилминистр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов. В нем, кроме диагностики и непосредственно лечения, будут производить позитрон-излучающие радиофармпрепараты, которые необходимы для этого вида исследования.

«Позитронно-эмиссионная компьютерная томография входит в стандарты медицинской помощи, которую получают онкологические пациенты во всех развитых странах мира. И появление такого центра станет для чеченской медицины колоссальным прорывом вперед», — написал он на своей странице в Instagram.

Министр Эльхан Сулейманов очень хорошо знаком с проблемой роста онкозаболеваний в регионе. Три года назад он — специалист-онколог — приехал в Грозный из Москвы по приглашению главы республики Рамзана Кадырова и был назначен главным врачом республиканского онкодиспансера, чтобы поднять на новый уровень оказание онкологической помощи населению региона. Сулейманов окончил Азербайджанский медуниверситет и работал в Бакинском онкологическом научном центре Азербайджана. В Москве окончил аспирантуру и прошел стажировку в Германии.

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Возможность строительства такого центра в Северной Осетии обсудил глава республики Вячеслав Битаров с Денисом Чередниченко — генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа», которое является дочерним предприятием госкорпорации «Росатом», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона. Специалисты компании в ближайшее время посетят Северную Осетию для изучения возможностей республиканского онкологического диспансера.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад в Чечне было зарегистрировано 16 тысяч жителей, больных онкологическими заболеваниями. Средний возраст больных раком — 28 лет. Пор словам главы Чечни Рамзана Кадырова, к росту численности окобольных привела война. В регионе на каждую тысячу человек еще 12 лет назад приходилось двести семнадцать больных раком.

Наибольшее число случаев заболеваний фиксировалось в Грозном, Грозненском и Урус-Мартановском районах. Среди детей больше всего, по словам главного внештатного гематолога Грозного Лейлы Батаевой, было распространено такое заболевание, как острый лейкоз.

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Северная Осетия пару лет назад лидировала по показателю смертности от онкологии в Северо-Кавказском федеральном округе. Экологи высказывают мнение, что число больных онкологией в республике повышается в том числе и из-за работы промышленных предприятий. В числе них назывался завод «Электроцинк». Также отмечалось, что в Алагирском районе, где самый высокий процент заболевших, на ситуацию с увеличением раковых больных влияют заброшенные на его территории горнорудные предприятия с отработанными отходами.

В 2015 году в рамках федеральной целевой программы по совершенствованию онкологической службы в республиканском онкологическом диспансере началось строительство нового радиологического отделения. В нем были установлены современные линейный ускоритель, компьютерный томограф и магниторезонансный томограф, а также аппарат брахиотерапии.