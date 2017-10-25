Директор музея «времени». «Я живу в России»

Барнаул, , 15:00 — REGNUM «Я открыл в Барнауле музей «Мир времени», единственный музей в России, где собраны уникальные экспонаты, которые действительно отражают время и образ жизни людей, живших в Алтайском крае. В музее можно увидеть буквально всё. Для музея важно, чтобы каждый человек любого поколения, любого времени нашел интересный для себя предмет. Эти артефакты даже можно потрогать».

Сергей Корепанов, директор музея

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

Читайте ранее в этом сюжете: Студенты Бауманского университета. «Я живу в России»