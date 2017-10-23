Анастасия Громова, , 10:40 — REGNUM

Британия продолжает насилие над языком, который является одним из формирующих нацию элементов, в угоду ЛГБТ-сообществу. В данном случае речь идет о полном курьезе: британский МИД обратился в ООН с просьбой заменить в документах организации термин «беременная женщина» на «беременный человек». Такая замена позволит включить в термин и трансгендеров, пишет газета The Times со ссылкой на источник в МИД страны.

Респектабельная британская газета сообщает, что изменения МИД просит внести в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, основанный на Всеобщей декларации прав человека 1948 года. Документ подписали и ратифицировали 168 стран.

В Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин и не против использования термина «беременная женщина», однако, Комитет по правам человека ООН не должен «исключать трансгендеров из этого права». Мнение других 167 стран, подписавших Международный пакт, видимо, Лондон не сильно интересует.

Вопрос о том, о каких беременных трансгендерах идет речь, ведь чисто физиологически ни мужчина, ставший женщиной, ни женщина, ставшая мужчиной хирургическим путем, не могут забеременеть, в Британии также решили. Именно в этой стране впервые трансгендер родил ребенка: «отцом» или «матерью» — это как посмотреть — стал 21-летний Хайден Кросс. Раньше он был женщиной по имени Пейдж, и для того, чтобы стать матерью, трансгендер прекратил употреблять гормональные препараты.

Что касается прав трансгендеров называть себя в случае необходимости «беременными», то в Британии сейчас министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств. То есть операция и какое-либо предшествующее ей медицинское и психиатрическое освидетельствование больше не нужны: назвал себя мужчиной — и меняй документы.

Наступление на язык началось не сегодня. Летом 2017 года в лондонском метро пересмотрели традиционную установку и больше не будут обращаться к пассажирам «леди и джентльмены». Вместо этого записано обращение «с добрым утром, все». Обращение к пассажирам по громкой связи изменено в связи с инициативами организаций, выступающих за права ЛГБТ.

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Ранее ЛГБТ-активисты несколько месяцев проводили кампанию с целью отказа властей Лондона от «устаревших», как они считают, обращений: «леди», «мадам», «сэр» и «джентльмен». Главным требованием ЛГБТ-сообщества было введение «нейтральных» обращений в общественном транспорте.

Не отстают и в сфере воспитания детей: им предлагается носить гендерно нейтральную форму. Летом 2016 года в 80 учебных заведениях страны разрешили мальчиками надевать юбки, а девочкам — брюки, поскольку, как считают сторонники нововведения, текущая политика в отношении униформы студентов и школьников страны нарушает права ЛГБТ-учащихся.

Изменения в дресс-коде учащихся вносятся в рамках финансируемой правительством Великобритании программы по поддержке детей, чья гендерная идентичность отличается от естественной. Да, в Британии есть и такая программа, финансируемая правительством — Educate & Celebrate. Эта программа при поддержке Департамента по образованию направлена на продвижение ЛГБТ-инклюзивного учебного плана и предоставляет финансирование для улучшения жизни ЛГБТ-учащихся.

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Речь идет как о «гендерно нейтральной» форме, так и о соответствующих формулировках в документах. Чтобы с детства привыкали к «нейтральности»: ведь основная претензия британского ЛГБТ-сообщества к властям состоит в том, что первое, что узнает ребенок в детстве, — это свой пол. Против такой «заботы» о правах детей выступили христианские организации, однако их мнение услышано не было.

Что касается государственных программ, то в целом в Британии действует несколько программ по борьбе с «гендерными стереотипами». Если бы речь шла о правах, например, женщин на равную зарплату и условиях труда с мужчинами, то вопросов бы не было. Но тут ясно, что дело британских суфражисток давно забыто, а балом правит агрессивное ЛГБТ-сообщество, навязывающее свою модель общества и человека.

Так, в 2017 году британский регулятор рекламы ASA (Advertising Standards Authority) выпустил доклад о борьбе с гендерными стереотипами, и уже в 2018 году положения доклада «Образы, восприятие, вред» будут воплощены в жизнь. Прежде всего, речь идет о рекламе и советах маркетологам. Казалось бы, все просто, но там много подводных камней.

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Например, позиционировать игрушечные винтовки, танки и машинки как игрушки для мальчиков будет нельзя, а куклы в розовых платьицах перестанут быть игрушками для девочек. Да и в целом рекомендовано пересмотреть розовый цвет как относящийся к женскому полу. Функционеры ASA также запретили в рекламе разделять женские и мужские занятия — шоппинг и футбол, например. Рекомендуется и изображать семью «более современной», например, где «мама» и «папа» одного пола.

Идет наступление и на женский образ — женщина в рекламе не должна быть «слишком красива» и подчеркнуто сексуальна, этого потребовали феминистки. В целом ASA сегодня контролирует практически всю визуальную рекламу в стране — постеры, билборды, печатную прессу, все рекламные ролики в кино и на ТВ, а также интернет-рекламу.

Таким образом, про гендерную нейтральность британец теперь будет осведомлен из каждого утюга. Даже перепись населения в Британии в 2021 году может стать «гендер-нейтральной»: помимо выбора пола «мужской» и «женский» можно будет выбрать по желанию «третье».

Под цензурированием ASA находится все: и телевидение, и интернет, и вся печатная продукция. И критиковать новые правила кому бы то ни было станет просто опасно: ведь его мгновенно заклеймят как гомофоба и сексиста, и можно забыть о коммерции или любой общественной деятельности. В современном британском обществе это будет «черная метка». Откуда же такая сила с диктаторскими замашками у ЛГБТ-сообщества?

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В целом продвижение гендерной идеологии в общество и политике началось с лозунгов об улучшении положения женщин на Всемирной конференции ООН в 1995 году. «Гендер» понимался там как новое мировоззрение, где все различия между полами будут сведены к нулю, и такое мировоззрение вскоре стало обязательным для всех стран — членов ООН. В 2008 году была принята Декларация ООН по вопросам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, которую не подписали Украина, Россия, Китай и США, а ряд стран мира — подписали и начали активно воплощать в жизнь.

Вплоть до отказа указания в документах своего пола: в сентябре 2017 года Канада начала предлагать своим гражданам выдачу гендерно нейтральных загранпаспортов. В Австралии, Дании, Германии, Новой Зеландии, Пакистане, Индии, Непале, а также на Мальте уже введена третья категория. Не отстает и Великобритания, где в октябре 2017 года к рассмотрению Высоким судом страны принят иск активиста, выступающего за права сексуальных меньшинств, к правительству страны по вопросу приведения паспортной системы Соединенного Королевства в соответствие с гендерно нейтральными стандартами.

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Сколько же их, «гендерно нейтральных», в чьих интересах уничтожаются традиционная семья, пол, воспитание и многое другое? Пока к этому знаменателю не привели всех, обратимся к данным Государственного комитета статистики Великобритании. Там говорится о том, что в 2017 году приблизительно каждый двадцать пятый житель Соединенного Королевства идентифицирует себя в качестве представителя того или иного полового меньшинства.

В целом за 2016 год зарегистрирован «статистически значимый рост» числа людей, относящих себя к геям, лесбиянкам и бисексуалам: более одного миллиона человек (2%) отнесли к одному из этих меньшинств. В 2015 году эта цифра составила 1,7%. По последним данным, к ЛГБ-сообществу себя относят 2,3% мужчин и 1,6% женщин, более того, около 0,5% населения идентифицируют себя как представители «других» ориентаций.

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То есть объективное меньшинство агрессивно диктует свою волю подавляющему большинству при одобрении международных структур и с помощью вовремя созданных внутренних инструментов — ведь основанный в 1962 году регулятор ASA изначально планировался просто для того, чтобы следить за достоверностью рекламных объявлений. Фактически речь, конечно, идет о разрушении базовых общественных институтов: семьи, образования, языка и культуры.

И тогда возникает другой вопрос: а в какую «Европу» нужно идти России и нужно ли? Если уже нет классической Европы, пусть даже капиталистической, но с ценностями семьи, морали, этическими нормами. А, пожалуй, остается только Европа диктата ЛГБТ-сообщества?