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Студенты Бауманского университета. «Я живу в России»

Общество

ИА REGNUM ежедневно публикует цикл минутных историй об обычных людях, составляющих основу страны

Студенты Бауманского университета. «Я живу в России»
Иллюстрация: Bmstu.ru
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва, 24 октября 2017, 15:00 — REGNUM  «Мы с первых студенческих лет с наукой не на «вы», а на «ты». Лаборатория для нас — это место, где мы не только изучаем, но и применяем на практике наши познания, навыки».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

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