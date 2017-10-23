Обзор недели в Прикамье: скандальные письма, министр-бюрократ, певец в яме

Пермь, , 10:37 — REGNUM В Пермском крае наиболее обсуждаемыми событиями с 16 по 22 октября стали пожар в шахте «Уралкалия», выговор министру образования, скандал вокруг продажи завода «Ремпутьмаш», письмо тренера волейбольного клуба «Прикамье» президенту РФ, а также ДТП с участием певца Олега Газманова. О них — в обзоре ИА REGNUM.

Пожар в шахте

Неделя в Прикамье началась с пожара в шахте соликамского рудника «Уралкалмя». Причиной возгорания и сильного задымления стал демонтаж старого оборудования. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Под землёй на момент ЧП находилось 297 человек, из них 287 были эвакуированы. Ещё десять человек остались в шахте, чтобы обслуживать лифты. Обошлось без жертв.

Реновация и продажа завода

В начале недели в центре скандала оказался завод «Ремпутьмаш», который краевые власти планируют приобрести у ОАО «РЖД». Рабочие опубликовали в интернете в обращение к президенту РФ с просьбой сохранить производство в черте города. Однако впоследствии видеоролик был удалён без объяснения причин.

Между тем, закрытие предприятия на набережной Камы является частью проекта реновации краевой столицы. Регион утвердил в бюджете 445 млн рублей, которые пойдут на покупку заводской территории. На этой площадке планируется обустроить досугово-культурный кластер.

Стоит отметить, что начало недели ознаменовалось резонансным обращением против реновации за счёт машиностроительного предприятия, а завершение недели — представлением этого амбициозного проекта депутатам горсовета Перми. До этого идея уже получила одобрение президента РФ, Заксобрания края.

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Спорт на грани банкротства

На неделе широко обсуждалось ещё одно письмо президенту РФ, написанное из-за отчаяния тренером волейбольного клуба «Прикамье». Из-за безденежья спортсмены на грани банкротства. Спортсменам пришлось объявлять о сборе средств для участия в выездных соревнованиях. Сейчас финансы закончились и возможности участвовать далее в матчах нет.

Тренер ВК «Прикамья» Владимир Путин обратился к своему могущественному тёзке — главе государства с просьбой помочь в сложившейся ситуации, которая всё более усугубляется и в результате может пострадать весь пермский волейбол. Кроме того, тренер подчеркнул, что вопрос рано или поздно всё равно был бы поднят, поскольку проблема финансирования касается всех спортивных клубов.

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Выговор министру

Министр образования Пермского края Раиса Кассина 18 октября получила нагоняй от губернатора Максима Решетникова за бюрократическую волокиту. Больше двух месяцев ушло на то, чтобы чиновники запустили механизм поощрения одарённых школьников. Двум медалистам международных олимпиад полагается 175 тыс. и 75 тыс. рублей. Глава края подчеркнул, что в случае повтора подобных бюрократических проволочек к чиновникам будут предприняты меры вплоть до увольнения.

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ДТП с Газмановым

Соцсети активно обсуждали ДТП в Усольском районе, которое произошло певцом Олегом Газмановым. В ночь на 17 октября автомобиль с артистом попал в яму с торчащей арматурой, в результате пришлось менять два колеса. Об этом Газманов сообщил на своей странице в соцсети. Стоит отметить, что реакция на эту информацию была мгновенной. 18 октября ямы оперативно залатали. По факту повреждения автомобиля в отношении дорожников возбудили административное производство по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог».

Интернет-сообщество по поводу ДТП давало ироничные комментарии, что надо чаще публичным людям ездить по пермским дорогам на автомобилях, тогда трассы будут в порядке. Сам артист также сделал вывод, что «не зря поехал на гастроли по Пермскому краю».

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