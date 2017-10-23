Крановщики. «Я живу в России»

Москва, , 15:00 — REGNUM «Наше счастье — каждое утро взбираться на высоту птичьего полета, включать башенный кран. Мы перемещаем грузы в пространстве и мы счастливы видеть, как поднимаются возведенные нашими руками этажи и образуют дом, построенный нами».

Организатор форума «Диалог культур» и режиссер Ашот Джазоян и ИА REGNUM приглашают к участию в конкурсе российских и иностранных профессиональных и гражданских журналистов, живущих в России. Работы должны нести в себе сопереживание и соответствовать единой теме «Я живу в России».

Работы или вопросы можно присылать на почту: lifeinrussia.project@gmail.com. Все отобранные работы будут опубликованы. Участники с лучшими работами будут приглашены за счет Оргкомитета на Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур».

Условия конкурса на сайте mediacongress.ru

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель троллейбуса. «Я живу в России»