Легендарному дрейфу ледокола «Георгий Седов» — 80 лет

Москва, , 10:15 — REGNUM Сегодня исполняется 80 лет со дня легендарного дрейфа советского ледокола «Георгий Седов» в Арктике, продолжавшегося 812 дней и во время которого были выполнены важнейшие исследования по изучению Арктики.

В 1937 году пароход ледокольного типа, названный в честь русского полярного исследователя Георгия Седова, участвовал в научно-исследовательской экспедиции в районе Новосибирских островов. Когда программа работ была почти выполнена, пароход направили на помощь другим ледокольным судам, застрявших во льдах на юго-западе море Лаптевых.

Однако усилия оказались напрасными: из-за наступившей ранней зимы пробитые ледоколами каналы быстро затягивались льдом. «Георгий Седов», «Садко» и «Малыгин» не сумели выбраться из ловушки и с 23 октября пароходы начали дрейфовать. 30 октября приказом Главного управления Северного морского пути судна перешли на зимовочное положение.

Опыта зимовки ни у кого из 217 человек не было. 10 ноября экипаж вывел из эксплуатации машину и перешел на отопление с помощью буржуек, освещение осуществлялось керосинками и свечами.

Весной 1938 года большую часть экипажа вывезли на самолетах. Летом ледокол «Ермак» смог пробиться к дрейфующим пароходам и вывести «Садко» и «Малыгин». При осмотре «Георгия Седова» выяснилось, что у ледокола неисправно рулевое перо, и он не мог управляться самостоятельно даже на буксире. Было принято решение оставить ледокол на вторую зимовку с 15 членами экипажа.

В сентябре к дрейфующему судну направились ледоколы «Иосиф Сталин» и «Литке», однако из-за тяжелой ледовой обстановки их пришлось отозвать обратно. В этот же месяц «Георгий Седов» из-за подвижек льда получил крен на 18 градусов, вода начала поступать внутрь судна, в результате чего ледокол накренился на 30 градусов.

В начале января 1940 года в Гренландском море к судну подошел «Иосиф Сталин» и вывел его на чистую воду. В общей сложности «Георгий Седов» дрейфовал 812 дней, пройдя 3307 миль. 29 января судно прибыло в Мурманск, члены экипажа были удостоены звания Героев Советского Союза, а пароход награжден орденом Ленина.

Во время легендарного дрейфа экспедиция провела уникальные метеорологические и гидрологические исследования, получили образцы грунта с глубины более трех тысяч метров. Кроме того экспедиция развенчала миф о «Земле Санникова».