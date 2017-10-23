В Рыбинске построят яхту для кругосветного путешествия Фёдора Конюхова

Рыбинск, Ярославская область, , 09:58 — REGNUM 20 октября путешественник, установивший несколько мировых рекордов, в очередной раз побывал в Рыбинске, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Здесь на судостроительном заводе «Вымпел» для него построят яхту, на которой Федор Конюхов отправится в кругосветное плавание.

С Рыбинском Конюхова связывают давние и очень хорошие отношения. Именно из этого города стартовал беспосадочный полёта на тепловом аэростате. Теперь во втором по величине городе Ярославской области для путешественника построят яхту для кругосветного путешествия. Назовут ее «Адмирал Федор Ушаков». Это будет не просто прогулочная яхта, а научно-исследовательское судно.

Переговоры о закладке судна путешественник ведёт с судостроительным заводом «Вымпел», где он и побывал в день своего очередного визита в Рыбинск. После этого вместе с главой города Денисом Добряковым он встретился с рыбинскими школьниками в ЦДЮТ «Солнечный». Члены клуба юных моряков при помощи морской семафорной азбуки исполнили фразу «Привет великому путешественнику».

Федор Конюхов отметил, что наш город является очень значимым местом в его судьбе: на этой земле родился святой Федор Ушаков, икона которого сопровождает его во всех путешествиях. В честь другого покровителя — Николая Чудотворца — у Никольской часовни Федор Конюхов и Денис Добряков посадили молодой дуб. Планируется, что в будущем здесь установят памятный знак.