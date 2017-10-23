ООН попросили ввести термин «беременный человек»

Лондон, , 09:44 — REGNUM Правительство Британии обратилось в ООН с просьбой заменить в документах термин «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы понятие включало и трансгендеров. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник в МИД Великобритании.

Ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года, подписан и ратифицирован 168 странами.

Как отмечает издание, такая инициатива уже вызвала возмущения со стороны феминистов.

«Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками», — возмутилась писательница Сара Дитум.

В ответ на это в МИД отметили, что не имею ничего против использования термина «беременная женщина».

«Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», — сообщил источник.

Помимо этого, в правительстве обсуждают возможность внести изменения в законодательство, которые позволят британцам самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.

Ранее сообщалось, что бывший британский автогонщик стал первым трансгендером-балериной, который смог сдать вступительный экзамен в Королевскую академию балета в Лондоне. 37-летняя Софи Ребекка, которую до смены пола звали Джеймс, начала заниматься балетом всего два года назад.

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