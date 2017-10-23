Вывезенным из Сирии в Чечню женщинам оформили явку с повинной

Грозный, , 09:23 — REGNUM В Россию их сирийского Хмеймима прибыла группа российских женщин с детьми. Среди семи вернувшихся женщин были две гражданки России, которые находились в федеральном розыске по подозрению в участии в НВФ. По прилету в Грозный им было предложено оформить явку с повинной.

«Мы всем женщинам в соответствии с законом оформим явку с повинной, чтобы их освободили от уголовной ответственности. В статье 208 УК РФ «Участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ)» есть примечание, о том, что при добровольной явке в правоохранительные органы данное лицо освобождается от уголовной ответственности. В нашем случае эти женщины добровольно вернулись на родину и соответственно подпадают под действие этой части статьи», — приводит слова представителя центра по борьбе с экстремизмом МВД Чечни РИА «Новости».

Всего в самолете, приземлившемся в Грозном, был 21 человек. Среди них семь женщин и 14 детей. Они являются уроженками Чечни, Дагестана и Красноярского края. Об этом рассказал сенатор от Чечни Зияд Саббсаби, который курирует вопросы возвращения российских граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке.

По его словам, это первая группа, которую удалось вывезти из арабской республики, благодаря совместной работе Рамзана Кадырова, Министерства обороны, Вооруженных сил РФ. Спецрейс во время перелета над сирийской территорией сопровождали истребители ВКС России.

«Было опасение, что, возможно, западная авиация могла бы вынудить нас к посадке в каком-нибудь другом городе под предлогом, что мы везем террористов. Поэтому было принято решение руководством Минобороны Российской Федерации отправить два истребителя, чтобы нас сопровождали», — приводит слова сенатора пресс-службе главы и правительства Чечни.

Зияд Сабсаби также отметил, что президент Башар Асад «дал команду не препятствовать отправке всех российских граждан на Родину». Сенатор также подчеркнул, что в отличие от Ирака, где на вывоз каждого ребенка требуется получить решение суда, в Сирии комиссия по возвращению российских граждан освобождена от таких проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, с работы по возвращению российских детей из зоны боевых действий в Сирии и Ираке началась в июле 2017 года. С тех пор было возвращено на родину около 50 детей и женщин. Нынешний спецрейс был шестым по счету. Всего, по данным комиссии по возвращению российских граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, созданной при Совете по правам человека в РФ, там находятся более 350 человек.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова в Сирии могут находиться тысячи российских детей. Видеообращения от их родных с просьбой о спасении приходят ему ежедневно. Многие дети оказались в тяжелейших условиях, в том числе в тюрьмах, где находятся их родители.

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Число вывезенных из России в Сирию и Ирак детей превышает 350 человек