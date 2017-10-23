Колыма без «ВИМ-Авиа»: цены взлетели, ощущается дефицит авиабилетов

Магадан, Магаданская область, , 09:49 — REGNUM В Магаданской области вновь подскочили цены на авиабилеты. После того, как с рынка перевозок из Магадана ушла компания «ВИМ-Авиа», количество рейсов у «Аэрофлота» и «России» не изменилось, а кроме них в Москву из столицы Колымы никто не летает, потому и возникла нехватка авиабилетов, объяснил корреспонденту ИА REGNUM председатель региональной общественной палаты Яков Радченко.

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Улететь в ближайшее время из Магадана, действительно, вряд ли получится. В продаже на ближайшую неделю остались только билеты бизнес-класса «Аэрофлота» или неудобные, но, тем не менее, дорогие стыковочные рейсы, которыми по факту никто не пользуется. Прямые рейсы предлагает только «Аэрофлот», цена такого перелёта из Магадана в Москву, к примеру, 25 октября — 71 тыс. рублей, 27 октября — 53 тыс. С одной пересадкой можно улететь за 23 тыс. рублей «Якутией» или IrAero + Yamal Airlines, «Аэрофлот» даже на таких условиях повезёт только по цене от 28 тыс. рублей и дороже. Но на стыковые рейсы, уверен Яков Радченко, на Колыме никто не рассчитывает.

«Потому что не сказать, что тариф очень дешёвый. Летом он до того же Новосибирска почти такой же дорогой, как до Москвы. «Якутия» летает во Владивосток, это если лететь в центральную Россию, очень неудобный вариант. Через Якутск лететь в Москву тоже не хочется — редкие рейсы на маленьком самолёте, и аэропорт у них не приспособлен в принципе для таких вещей. Та же самая ситуация с Петропавловском — 2 раза в неделю маленький самолёт, и цены там тоже зашкаливают. То есть в принципе пока реальных стыковочных вариантов не видно», — пояснил Яков Радченко.

По его словам, у региональных властей есть надежда на то, что появится возможность летать в столицу страны с пересадками, по крайней мере идут разговоры с «Сибирью» о том, что они увеличат частоту рейсов на Магадан-Новосибирск, и этот город будет использоваться как пересадочный пункт.

«Но я тут не вижу никаких удобных вариантов добраться до Москвы, да и вообще куда бы то ни было», — считает председатель общественной палаты региона.

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Пока ситуация в регионе, по его словам, такая: остался один рейс «Аэрофлота» и три рейса «России» в неделю, как и было до ухода «ВИМ-Авиа».

»Аэрофлот» и «Россия» не хотят на системной основе занимать остальные дни и летать в одиночку, я думаю, по двум причинам. Во-первых, они тогда сразу попадут под прямое регулирование ФАС, если будут в этой сфере монополистами. Во-вторых, в отрасли есть неопределённость, в целом связанная с усилением контроля, с определённой перестройкой, налаживанием наконец-то госконтроля в связи с поручением президента. Упрекать их тут нельзя, они в принципе добросовестно летают, соблюдают расписание и ждут, кто на эту линию выйдет», — пояснил Яков Радченко.

Он опасается, что в такой ситуации к Новому году может возникнуть действительно реальный дефицит авиабилетов. «Думаю, что тогда группа «Аэрофлот» добавит просто рейсы, если совсем уже не будет мест в самолётах. Они, конечно, озираются на президента и на исполнительную власть и не хотят попадать под упрёки в том, что заваливают перевозки зимой», — предполагает общественник.

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Ссылаясь на главу региона Владимира Печёного, Яков Радченко также сообщил о намерении летать по маршруту Магадан-Москва авиакомпании «Норд-Винд», но уже со следующей весны, к отпускному сезону. Также переговоры ведут с Utair. И эти две авиакомпании — единственные, кроме группы «Аэрофлота», кто имеет дальнемагистральные самолёты в России, подчеркнул общественник.

«Сибирь» очень хорошая авиакомпвания, она пользуется уважением, но они недвано списали свои последние два дальнемагистральные самолёты. Если бы они располагали настроением летать на дальние расстояния, ресурсов бы у них хватило, но почему-то они на этот рынок не идут, у них только среднемагистральные самолёты остались, без посадки из Магадана до Москвы не долетишь. Не осталось уже дальнемагистральных самолётов и у «Якутии», они не берутся тоже выходить на этот рынок. Хотя, казалось бы, после ухода «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа» это повод всем авиакомпаниям задуматься о том, что освободились частоты и появилась возможность совершать надёжные хорошие рейсы», — также отметил председатель общественной палаты Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» перестала выполнять рейсы с середины октября из-за серьёзных финансовых проблем. Перевозчик задолжал по кредитам более 10 млрд рублей, из них только аэропорту «Домодедово» более 500 млн за обслуживание самолётов.

Возбуждены уголовные дела о преднамеренном банкротстве авиакомпании и о мошенничестве в особо крупном размере, идёт следствие. По его версии, собственники и топ-менеджеры «ВИМ-Авиа» причинили компании ущерб на сумму примерно в 4,7 млрд рублей, выводя её активы за рубеж в пользу аффилированных компаний.