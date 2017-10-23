В Москве и Подмосковье ожидается снег

Москва, , 09:09 — REGNUM Снег и прохладная погода ожидаются в понедельник, 23 октября, в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Центр погоды «Фобос».

"В начале новой недели высотная ложбина циклона отметится в столичном регионе небольшим локальным снегом и холодной погодой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздух в столице прогреется до +1…+3°, в Подмосковье — до 0…+3°.

Атмосферное давление к вечеру в столичном регионе повысится до 754 мм ртутного столба, что выше нормы. Ветер северо-западный, северный, 3−8 метров в секунду.

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