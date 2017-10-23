Ради трансгендеров: Лондон призвал ООН ввести термин «беременные люди»

Лондон, , 08:44 — REGNUM Правительство Великобритании попросило заменить в документах ООН термин «беременная женщина» на «беременный человек», чтобы понятие также применялось к трансгендерам, сообщает газета Times.

Сообщается, что министерство иностранных дел Великобритании предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ был основан на Всеобщей декларации прав человека и подписан 168 государствами.

Как отмечают в издании, соответствующую инициативу уже раскритиковали феминистки, которые заявили, что власти пытаются запретить «женщинам называть себя женщинами под страхом быть названными фанатиками».

Однако во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства заявили, что они не настроены против женщин и термина «беременная женщина».

«Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права», — заявили в МИД.

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Напомним, 11 октября Высокий суд Великобритании принял иск активиста, выступающего за приведение паспортной системы страны в соответствие с гендерно нейтральным стандартом. По мнению женщины, процесс подачи заявления на паспорт гражданина Великобритании неприемлем из-за требования указания пола.

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