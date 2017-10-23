СМИ узнали о возможном введении в школах разработанного в РПЦ курса

Москва, , 08:38 — REGNUM Представители родительского сообщества предложили Минобрнауки РФ включить в обязательную школьную программу курс «Нравственные основы семейной жизни», разработанный представителями Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, данный вопрос могут рассмотреть на одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию. Уточняется, что с предложением сделать курс обязательным в Минобрнауки обратилась глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

«В целом наша инициатива воспринята положительно. Этот вопрос возникает не впервые, но замминистра сказала, что сейчас это своевременно и разумно», — сказала Леткова.

По замыслу авторов, курс призван познакомить старшеклассников с «базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре», а также подготовить молодых людей к «созданию крепкой многодетной счастливой семьи».

Разработали курс священник из Екатеринбурга Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина).

Информации о том, в рамках какого предмета и в каких объемах планируется преподавать этот курс, пока нет.