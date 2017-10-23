Журавлев: Как будто бы население России должно работать на ПФР

Москва, , 08:23 — REGNUM В Госдуме раскритиковали предложение правительства РФ увеличить трудовой стаж, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

В России могут повысить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников. Издание отмечает, что повышение минимального трудового стажа может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России.

И снова мы слышим от чиновников либерального блока правительства мантры про повышение доходов Пенсионного фонда, возмущен депутат Госдумы Алексей Журавлев («Родина»).

"Как будто бы население России должно работать на ПФР, а не наоборот», — добавил он.

Кудрин и его сторонники вообще рассчитывают на «эффект привыкания», когда граждане постепенно учатся не обращать внимания на плохие новости, привыкают жить беднее, отметил парламентарий в соцсети.

«И вместо социально-экономического развития мы имеем «экономику привыкания». На самом деле это либеральные чиновники привыкли жить и работать по-старому: ориентируясь на западные мнения, рассматривая народ России как тяжкую обузу. Они привыкли быть либералами, но давно пора отвыкать», — полагает депутат.

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