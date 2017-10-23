Депутат Госдумы: «Упыри никак не могут оставить в покое пенсионеров»

Москва, , 08:21 — REGNUM В Госдуме идея правительства РФ повысить стаж для выхода на пенсию не нашла понимания, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Упыри никак не могут оставить в покое пенсионеров. Еще осталось сделать платную медицину, и пенсионерам вообще жить будет не на что», — отметил депутат Александр Курдюмов в соцсети.

В России могут повысить минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию по старости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников. Издание отмечает, что повышение минимального трудового стажа может стать альтернативой повышению пенсионного возраста в России.

Напомним, в настоящее время мужчины в РФ вправе уйти на пенсию в 60 лет, женщины — в 55 лет. Для получения страховой пенсии работник должен обладать семилетним стажем уплаты взносов в пенсионную систему. Кроме того, на его счету должно быть как минимум 11,4 пенсионного балла. При этом к 2025 году минимальный стаж возрастет до 15 лет, а минимальное число баллов — до 30.

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