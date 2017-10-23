Соцсети линчуют оренбургского живодёра: убийцу собаки ищет полиция

Оренбург, , 07:57 — REGNUM В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту появившейся в соцсети информации о жестоком обращении с животным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону. Молодой человек разместил фото убитой собаки, но после возникшего резонанса удалил его.

Однако пользователи успели сохранить скрины и теперь ищут хозяина собаки. Стоит отметить, что молодой человек попытался оправдаться перед возмущённым интернет-сообществом и заявил, что на самом деле это волк, его пришлось убить, чтобы не таскал кур.

Между тем, пользователи рассмотрели в животном собаку породы хаски. Молодого человека подвергли линчеванию. Пользователи нашли в соцсети страницу молодого человека, а также его супруги и призывают распространить их фотографии:

«Надеюсь найдутся настоящие мужчины в Оренбурге и накажут этих ублюдков!!! и распространяйте их фотки!!! пусть все знают!!!»,

«Это ужасно. Хладнокровное уюбийство!»,

«Тварь, как его найти??? Выйти на его семью??? Статья 245 УК РФ»,

«Зверьё, надеюсь смерть бедной собаки не останется безнаказанной», — это малая часть комментариев в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Стоит отметить, что ещё на слуху скандал с другой кощунственной фотографией, когда оренбуржцец разместил также в соцсети фото обезглавленной кошки. Интернет в ответ забурлил, а полиция приступила к проверке информации. В итоге была установлена личность молодого человека. Размещение фотографии обезглавленной кошки вылилось в возбуждение уголовного дела, судебное разбирательство и восемь месяцев исправительных работ в качестве наказания за жестокое обращение с животным.

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