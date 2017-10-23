Китай готовится к штормам, ливням и снегопадам

Пекин, , 05:31 — REGNUM Китайские метеорологи прогнозируют облачность и дожди в юго-западных районах страны в ближайшие три дня, сообщает 22 октября агентство «Синьхуа».

В то время, как ливни, преимущественно, будут от слабых до умеренных, части провинций Юньнань, Сычуань и юго-востока Тибетского автономного района ощутят на себе достаточно сильный удар стихии.

В Тибете ожидается снег в центральной его части. Другие районы, включая Внутреннюю Монголию, провинции Хэбэй и Ганьсу, также, вероятно будут затронуты дождем, которой постепенно ослабнет, двигаясь на север.

Государственный метеоцентр Китая предупреждает о возможности геологических бедствий, которые могут стать следствием проливных дождей в Тибете и Юньнани, а также о возможных перебоях в движении транспорта.

Сильные шторма ожидаются в Восточно-Китайском море, Бохайском заливе, Желтом море, а также водах близ Тайваня. В связи с этим, в Китае объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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