Снимок с задумчивой Терезой Мэй высмеяли в соцсетях

Лондон, , 02:58 — REGNUM Фотография премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, на которой она в одиночестве сидит в переговорной комнате европейского саммита, стала объектом шуток для пользователей социальных сетей. На снимке Мэй выглядит грустной.

Фотограф запечатлел главу британского правительства за столом, на котором стоят одинаковые вазы с цветами. Мэй при этом смотрит на стол перед собой.

Пользователь «твиттера» Number10cat отметил, что снимки Терезы Мэй с официальных европейских мероприятий становятся все больше похожи на кадры с похорон. Другой комментатор заметил, что фото будто сделано на собственных похоронах политика.

Обладательница ника Loureade пошутила, что на похороны Мэй пришла лишь она сама.

«Тереза Мэй и все ее друзья на одном фото», — отметил блогер Nasmamu.

TechnicallyRon написал, что Мэй обдумывает свое поведение, пока остальные европейские лидеры собираются на прогулку во двор. Ряд пользователей сочли, что глава правительства опечалена результатами собственной политики — процессом выхода Великобритании из состава Евросоюза.

«Brexit в одном фото», — заключил блогер Ianbremmer.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Тереза Мэй заявила о предстоящем достижении договоренности между Брюсселем и Лондоном, касающейся прав проживающих в странах Европейского союза британцев. Переговоры будут завершены в ближайшие недели, отметила Мэй.

Вопрос о статусе проживающих в ЕС британцев был поднят после референдума о Brexit, который состоялся в Соединенном Королевстве 23 июня 2016 года. Британские подданные, которые живут и работают за пределами страны, после Brexit хотели бы по-прежнему беспрепятственно перемещаться по ЕС. Процедура выхода Британии из ЕС должна завершиться к 29 марта 2019 года.

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