Около 40 женщин рассказали о домогательствах режиссера Тобэка

Вашингтон, , 02:36 — REGNUM Американский кинорежиссер Джеймс Тобэк пытался склонить к сексуальным отношениям десятки молодых актрис и студенток. О приставаниях режиссера заявили 38 женщин, пишет газета Los Angeles Times.

Пострадавшие рассказали изданию, что Тобэк подходил к ним на улицах, представлялся известным режиссером и приглашал на прослушивание, обещая им звездную карьеру. Затем мужчина приводил девушек в гостиницу и принимался приставать к ним.

Все инциденты произошли несколько лет назад, однако женщины не торопились обращаться в полицию. В числе актрис, сделавших признания — Карен Склайр и Адриенна Лавалли. Последняя рассказала, что Тобэк приставал к ней в 2008 году.

72-летний режиссер опроверг обвинения в свой адрес, пояснив, что по состоянию здоровья просто не мог домогаться женщин — более двадцати лет он страдает диабетом и заболеваниями сердца. Он также отметил, что не знаком с пострадавшими женщинами или мог их видеть мельком.

Первый фильм Тобэка «Пальцы» вышел на экраны в 1978 году. На счету режиссера такие картины, как «Любовь и деньги», «Специалист по съему», «Соблазненные и брошенные», «Черное и белое», «Гарвардская тусовка», «Тайсон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США разгорелся скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Десятки женщин, включая актрис Анджелину Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, заявили о приставаниях деятеля кино. Полиция Лос-Анджелеса приступила к расследованию обвинений Вайнштейна в домогательствах и сексуальном насилии.

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