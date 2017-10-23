Тысячи новейших электроавтобусов будут курсировать в Пекине

Пекин, , 01:59 — REGNUM Первая партия из десяти электрических автобусов вышла на улицы Пекина, передает 22 октября агентство «Синьхуа».

Длина каждого электроавтобуса составляет 18 метров, а оформлены они в «китайской красной теме». Автобусы обладают огромной вместимостью, низким потолком и широким салоном. Кроме того, они оборудованы воздушными фильтрами от частиц PM 2.5 и системой безопасности.

Электрические автобусы используют мощную систему зарядки, которой достаточно всего 15 минут, чтобы полностью зарядить автобусные аккумуляторы. Одного заряда хватает на 130 км.

К концу 2017 года по меньшей мере 4500 электрических автобусов будут курсировать по столичным улицам Пекина.

Количество экологически чистого транспорта в Пекине достигло отметки 151, 5 тыс. единиц.

Напомним, что вопрос экологии в Пекине стоит очень остро, поскольку в городе сконцентрировано значительно число производственных и энергетических предприятий, выбрасывающих в воздух огромное количество загрязняющих веществ. Особенно остро проблема становится в зимний период, когда

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