Нанкин, Китай, , 01:10 — REGNUM Группа японской молодежи посетила 21 октября мемориал памяти жертв Нанкинской резни, почтив память людей, замученных японскими милитаристами, передает агентство «Синьхуа»

Четырнадцать молодых людей из Японии, которые выиграли государственный конкурс сочинений, прибыли в Зал памяти жертв Нанкинской резни японских захватчиков и возложили венки к мемориалу в столице провинции Цзянсу, городе Нанкине.

Они посетили мемориальный зал и узнал про историю этого страшного события, когда более 300 тыс. китайцев были жестоко убиты японскими захватчиками, оккупировавшими город Нанкин 13 декабря 1937 года. В течение шести недель японские милитаристы, грабили, убивали, насиловали и истребляли людей в городе.

«Невероятно, что такая трагедия произошла 80 лет назад. Для меня — это параллельный мир. Я привык считать, что японцы были жертвами войны, а теперь я понял, что мы виноваты. Все японцы должны посетить это место», — заявил студен Токийского университета свободных искусств.

Ученик средней школы Ониши Канна заявила, что была шокирован после посещения места массового захоронения людей: «Существуют серьезные пробелы в нашем историческом образовании».

Она также добавила, что у японцев очень много предрассудков в адрес Китая. Однако после посещения Китая лично и пообщавшись с китайцами, она начала думать совершенно по-другому о будущем китайско-японских отношений.

Директор мемориального комплекса в Нанкине Чжан Цзяньцзюнь заявил, что в этом году отмечается 45-я годовщина нормализации отношений между Японией и Китаем. Подобного рода активность может помочь японской молодежи получше узнать историю отношений между странами, чтобы в дальнейшем они могли посвятить себя развитию китайско-российских отношений.

Напомним, что в Канаде 13 декабря был признан Днем памяти жертв Нанкинской резни. Однако, однако, японская молодежь слабо знает о темных пятнах истории ее страны в виду образовательной политики японского руководства.

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