В Ростове Ярославской области школьные каникулы начнутся на неделю раньше

Ростов, Ярославская область, , 19:45 — REGNUM Для 6,5 тысячи школьников Ростовского района осенние каникулы начнутся на неделю раньше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причина — сезонный рост заболеваемости ОРВИ, причем он сопровождался осложнениями в виде пневмонии. В связи с этим было принято решение — каникулы начать на неделю раньше. Соответствующее постановление 20 октября подписал глава района Алексей Константинов.

На образовательном процессе это сказаться не должно.

«За время каникул в образовательных учреждениях будут проведены профилактические мероприятия, к минимуму будут сведены контакты детей, что должно улучшить эпидемиологическую ситуацию. На образовательном процессе такие изменения сроков каникул не скажутся. Все программы будут скорректированы, и уже 7 ноября ребята выйдут на учебу» — пояснила директор областного департамента образования Ирина Лобода.

Решение главы района поддержали и в региональном Роспотребнадзоре:

» Хоть в области сезонный уровень заболеваемости ОРВИ в настоящее время соответствует среднемноголетним показателям, в то же время зафиксирован рост заболеваемости респираторными инфекциями с осложнением в виде пневмонии среди школьников Ростовского района. В этой связи мы рекомендовали в Ростовском районе внести изменения в график начала каникул» — отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.

Как сообщают в правительстве Ярославской области, для всех остальных школьников Ярославской области каникулы начнутся по обычному графику.