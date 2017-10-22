В Челябинске отказались от тренингов «Компаса» по профилактике ВИЧ

Челябинск, , 16:44 — REGNUM Челябинский областной центр по борьбе со СПИДом разрабатывает новую программу по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников. Она призвана заменить скандальные семинары-тренинги центра профилактического сопровождения «Компас», признанные Роскомнадзором опасными для подростков, сообщила председатель регионального отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерина Забачёва корреспонденту ИА REGNUM.

В октябре общественники получили ответ на запрос, направленный в Министерство здравоохранения Челябинской области. В письме говорится, что новая программа создается «с учетом практики проведения подобных занятий по программе «Ладья», целью которой является первичная профилактика рискованного поведения среди подростков посредством формирования духовно-нравственных ориентиров». Отмечено также, что проект программы направлен на согласование в Министерство образования и науки Челябинской области.

По словам Забачевой, общественники, сами являющиеся родителями, намерены сохранять бдительность и внимательно следить за ситуацией после скандала с растлевающими семинарами-тренингами организации «Компас», а также за содержанием новых программ по половому воспитанию подростков в регионе.

«Нам далеко не безразлично психологическое здоровье наших детей, и мы хотим видеть их в будущем полноценными гражданами, со здоровыми жизненными ориентирами», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Роскомнадзор провел экспертизу программы «Базовые знания по профилактике ВИЧ-инфекции» для учащихся 10−11 классов, которую реализовало муниципальное бюджетное учреждение Центр профилактического сопровождения «Компас», подведомственное Управлению по делам молодежи администрации Челябинска. Программа была признана нарушающей Федеральный закон 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В заключении ведомства от 18 мая 2017 года говорится, что программа «Компаса» эксплуатирует интерес к сексу и способствует формированию асоциальных форм поведения у подростков. Анализ программы также показал, что содержание уроков способно вызвать у старшеклассников тревожные и депрессивные эмоциональные состояния.

Читайте подробнее: «Под эгидой администрации Челябинска растлевают молодёжь»

Ранее руководитель управления по делам молодежи администрации Челябинска Сергей Авдеев, защищая деятельность «Компаса», заявлял, что в регионе показатели по ВИЧ в 1,5 раза лучше, чем в соседней Свердловской области. Он связал это с правильной профилактической работой, в том числе и с проводимыми для молодежи тренингами «Компаса», напомнила Забачева.

Однако данные, приведенные в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016-м году», говорят об обратном. Челябинская область по заболеваемости ВИЧ-инфекцией занимает 11 место, а Свердловская область — 15-е. Рост заболеваемости ВИЧ на Южном Урале за последние три года превысил показатели соседнего региона более, чем в три раза.

Так, в 2014—2016 годах рост заболеваемости ВИЧ в Челябинске составил 26,8%, тогда как в Свердловской области — 8%. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Челябинской области — 108,89 на 100 тыс. человек, в соседнем регионе — 95,64 на 100 тыс. человек.

Читайте также: Роскомнадзор подтвердил легитимность экспертизы ВИЧ-семинара в Челябинске

О вредном влиянии программ по половому просвещению на психологическое здоровье и поведение подростков говорят разносторонние исследования. Результаты исследования, проведенного в британском графстве Глостершир, показали, что у более чем 45% обучающихся первые уроки по половому воспитанию вызвали потребность поэкспериментировать.

Лонгитюдные исследования, проводившиеся в течение 14 лет учеными Ноттингемского университета, показали, что предоставленная подросткам информация о контрацептивах подталкивает их к ранним сексуальным связям, что в конечном счете ведет к росту числа подростковых беременностей, а не к их снижению.

В июле 2017 года британский журнал «Экономика здравоохранения» опубликовал результаты исследования, доказывающие снижение уровня подростковых беременностей почти в два раза после сокращения финансирования программы секс-образования. Анализируя тенденцию изменения подростковой беременности в 149 населенных пунктах в период с 2009 по 2014 годы, исследователи установили связь между сокращением подростковой беременности на 42,6% (уменьшение до уровня 1969 года) с сокращением финансирования секс-образования. То же самое, по мнению экспертов, можно сказать и о риске заражения ВИЧ.

Читайте также: Как вести пропаганду гомосексуализма в школе? — Под видом профилактики ВИЧ