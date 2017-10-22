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«А ноги ампутируем, чтоб не болели!» — на Урале растёт план по призыву

Общество

Военные комиссариаты признают, что пятая часть молодых людей призывного возраста психически нездорова

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«А ноги ампутируем, чтоб не болели!» — на Урале растёт план по призыву
Иллюстрация: Mil.ru
Призыв в армию

Елена Миронова, 22 октября 2017, 20:08 — REGNUM  

На Урале, вопреки общероссийской тенденции сокращения числа призывников в Вооруженные Силы России, план на количество новобранцев, наоборот, повышается. Тем временем здоровье молодежи призывного возраста оставляет желать лучшего, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

90% будет на контракте

Постепенное сокращение числа солдат срочной службы в Российской армии, связанное с её переходом на контрактную службу, позволяет более вдумчиво отбирать лучших молодых людей в защитники Отечества, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. В ближайшие годы планируется довести число контрактников до 90%.

За октябрь-декабрь 2017 года в России планируется призвать 134 тысячи человек. Это на 18 тысяч меньше показателей осеннего призыва 2016 года. Для сравнения, весной 2017 года на службу в армию были призваны 142 тысяч человек.

Ранее в сюжете:Осенний призыв-2017: Служить в армию пойдут 134 тыс. человек

«Раньше из 10 призывников в строй брали двух, теперь одного», — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Высокие военачальники в столицах говорят о секвестровании числа призывников, однако на Урале наблюдается иная картина. Достаточно взглянуть на планы призыва весны-осени 2016 и 2017 годов в некоторых регионах Уральского федерального округа.

РегионЧисло призывников Весна 2016Число призывников Осень 2016Число призывников Весна 2017Число призывников Осень 2017
Свердловская область4 3493 99941164169
Тюменская область1 80020001 6931900
Челябинская область388937193 5003200
ХМАО1476163014601638

Неуклонно уменьшается число призывников лишь в Челябинской области. Цифры красноречивы: на Среднем Урале план по призыву в Вооруженные Силы РФ идет в рост с весны 2016 года. Причем департаменте информационной политики Свердловской области отметили, что регион является одним из ведущих поставщиков призывных ресурсов. Где обещанное секвестирование? Впрочем, к ситуации с призывом в Свердловской области мы еще вернемся.

У 20% призыва — психические отклонения

Пока в недрах Госдумы РФ зреет законопроект по ужесточению ответственности за уклонение от службы в армии, число годных встать в армейский строй в России с каждым годом стремительно сокращается. Уральские комиссариаты отмечают годность к службе 6070% потенциальных новобранцев призывного возраста от 18 до 27 лет.

Военный комиссар Курганской области Эдуард Лобачев отметил на недавней пресс-конференции, что состояние здоровья призывников Зауралья оставляет желать лучшего, а у 20% после прохождения медкомиссии обнаружены психические отклонения. Чаще всего отсрочку или освобождение курганские призывники получают из-за заболеваний глаз, костно-мышечной и пищеварительной системы, говорят в региональном департаменте здравоохранения.

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Призыв
Иллюстрация: Газета Ингушетия
Призыв

Тюменский комиссар Александр Моторин сообщил о 19% призывников региона с нервно-психическими расстройствами. Высок среди тюменских новобранцев уровень заболеваний эндокринной системы, пищеварительного тракта, кровообращения и костно-мышечной системы, отмечает председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Тюменской области Игорь Денисенко.

Отправили служить без почки

Не блещут здоровьем и солдаты-срочники. Руководители региональных военных комиссариатов вынужденно, но признают недобросовестный подход отдельных медкомиссий к здоровью будущих защитников Родины. Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Челябинской области Александр Чернышев вспоминает, как в ходе весенней кампании 2016 года новобранцу присвоили статус здоровья группы «А», то есть признали годным к службе на все 100%. И уже будучи в строю, молодой человек не справлялся с физическими нагрузками, постоянно жаловался на плохое самочувствие. Дополнительное обследование выявило у него отсутствие одной почки.

О том, как попадают больные молодые люди в армию, недавно поведала на своей странице в соцсети мама призывника из Каменска-Уральского. Ее сын проходил медкомиссию 20 октября 2017 года.

«Болен с четырех лет: неврология, синдром позвоночных артерий, мигрени, синдром Киммерли, протрузия трех позвонков. Колени несколько лет болят. Невролог и хирург даже смотреть не стали документы и медкарту! А хирург ещё и предложил ноги ему ампутировать — чтобы не болели!!! Невролога интересует лишь, мочится ли парень ночью в постель, а хирург практикует чёрный армейский юмор. У меня нет слов!!!» — пишет разгневанная родительница и ищет адвоката.

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Врач за работой
Alterfines
Врач за работой

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM мама призывника отметила, что в комиссариате она не смогла доказать оскорбительные слова хирурга — видео и диктофонные записи вести там запрещено. Женщине было сказано, мол, делает из мухи слона, и ее сын вообще уклонист. Тогда как парень не бегал от комиссариата, а учился в Уральском государственном педагогическом университете, на очном отделении в Екатеринбурге.

Ее землячка также заявила, что и ее сына с многочисленными диагнозами признали годным к службе в армии.

«В части фельдшер спросила его, как тебя с таким здоровьем призвали?! А командир в обращении ко всем присутствовавшим родителям — раз призвали, значит, годен. Потом, правда, троих спортсменов списали из-за болезни сердца. А дома они, военкомовские врачи, план набора выполняют. Люди — цифры», — сетует мама недавнего новобранца.

И, казалось бы, стратегия набора в армию некрепких здоровьем ребят давно ушла в прошлое. Министр обороны Сергей Шойгу требует качества новобранцев, а не количества.

«Требую исключить направление в войска граждан со слабым здоровьем или нервно-психическими расстройствами», — заявил он 6 октября командующим войсками военных округов и Северным флотом.

Однако на местах, видимо, по древней традиции или по инерции продолжает брать верх не мнение военачальников страны, а плановые показатели.

Читайте ранее в этом сюжете: Осенний призыв-2017: Служить в армию пойдут 134 тыс. человек

regnum author Елена Миронова
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Осенний призыв-2017