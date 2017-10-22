Судебные приставы начнут регулярно проверять коллекторов с 2018 года

Москва, , 14:02 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с 2018 года начнёт плановые проверки всех коллекторских агентств. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил журналистам директор службы Дмитрий Аристов.

По его словам, с 2018 года всех сотрудников коллекторских агентств будут планово проверять работники Федеральной службы судебных приставов. Он напомнил, что на данный момент проверки проводятся адресно, после обращений граждан.

Аристов рассказал, что на 2018 году разработаны планы проведения плановых проверок юридических лиц, которые осуществляют возврат просроченной задолженности.

Также глава ФССП отметил, что перечень плановых мероприятий будет включен в ежегодный план проверок, который формирует Генпрокуратура России, а затем, после утверждения, список опубликуют на сайте ФССП России.

На данный момент, в России в реестр ФССП для ведения коллекторской деятельности 158 компаний, занимающихся подобным родом деятельности.

Кроме того, Аристов рассказал, что только за первый год контроля за деятельностью коллекторов было возбуждено 442 административных дела, а также назначены штрафы 152 лицам на общую сумму 5,5 млн рублей.