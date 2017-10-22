Крымским татарам обещают «легалайз»

Симферополь, , 10:17 — REGNUM На окраине Симферополя будет легализован и благоустроен один из жилых массивов, состоящий преимущественно из крымскотатарских «самозахватов», который люди самовольно заняли более 10 лет назад. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

«Сейчас надо разобраться и понять причины, которые привели к затяжному процессу легализации земли на массиве «Балаклавский», где проживает около 200 человек и только два из них получили государственные акты на землю. Год назад в результате зонального распределения 50% этой территории были изменены под многоэтажное строительство и данные об этом были внесены в генплан города. У властей позиция одна — все обещания, которые давали, необходимо выполнить», — заявил Бальбек, отметив, что кроме выдачи прав собственности на участки необходимо решить проблемы инфраструктуры: новые дороги, освещение, водоотведение, водообеспечение и газ.

По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, в первую очередь, для этого необходимо изменять генеральный план, где зачастую указаны данные, не соответствующие действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, представители некоторых крымскотатарских общественных и политических организаций в последнее время активно выражают своё недовольство по поводу земельных вопросов. В частности, по их информации, в 2012—2013 годах Советом министров АР Крым были проинвентаризованы земельные акции и согласованы списки их участников. Итогом работы стала Дорожная карта по решению земельного вопроса в Симферополе и Симферопольском районе. Позже был разработан календарный график работ по выделению земли участникам акций на период 2013—2014 гг., согласно которым её должны были получить более 15 000 семей, большую часть которых составляли семьи репрессированных крымских татар и их потомков.

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