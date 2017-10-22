Часть населения РФ будет проходить диспансеризацию чаще

Москва, , 02:44 — REGNUM Отдельные группы населения смогут чаще проходить диспансеризацию. Об этом рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она напомнила, что в настоящее время обследование детей проводится каждый год, а взрослых — каждые три года. Однако с 1 января 2018 года определенные возрастные группы будут проходить диспансеризацию раз в два года, сообщила Скворцова на полях конференции по неинфекционным заболеваниям.

Министр пояснила, что обследование на весь комплекс неинфекционных заболеваний, включая факторы риска, является бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле главный эксперт Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов анонсировал изменения в плановой диспансеризации граждан. Так, с 1 января 2018 года из плановой процедуры будет исключено УЗИ и общие анализы крови и мочи, однако появятся исследования, касающиеся онкологических заболеваний.

Раз в два года для людей от 50 до 75 лет будет выполняться анализ кала на скрытую кровь, помогающий выявить калоректальный рак. Женщины в возрасте 39−49 лет раз в три года будут проходить маммографию, женщины старше 50 лет — раз в два года.

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