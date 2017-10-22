Алексей Лобин, 22 октября 2017, 01:24 — REGNUM
20 октября 2017 г. Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) большинством голосов посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации Владимира Ростиславовича Мединского, проигнорировав тем самым рекомендацию своего Экспертного совета оное лицо ученой степени лишить.
В свое время, пять лет назад, публикуя вслед за коллегами свой отзыв под названием «Пещерное источниковедение», я хотел привлечь внимание научной общественности к качеству выпускаемых диссертаций. И, конечно же, тогда никогда бы не подумал, что обсуждение диссертации В.Р. Мединского выльется в итоге в нешуточные баталии. Вся эта шумиха вокруг диссертации давно уже выведена СМИ за пределы научной дискуссии. Критика работы В.Р. Мединского преподносится его защитниками как борьбу министра-патриота с некими либералами.
Большинство людей, следящих за историей с диссертацией, не является историками и не могут понять, в чем основные «рекламации» к диссертации Владимира Ростиславовича. Позволю себе тезисно, как можно сжато, объяснить, в чём всё-таки суть претензий историков к диссертанту.
Диссертационная работа обязательно должна иметь в основе выработанные исторической наукой определенные критерии. Нельзя просто так сесть и написать свое видение исторического процесса, опираясь на личные впечатления от прочитанных текстов источников. Пожалуй, никто из историков не будет отрицать, что любое диссертационное исследование по истории базируется на трех «столпах» — методологии, историографии и источниковедении.
1. Методология. Одна из главных претензий к диссертанту — отсутствие в диссертации научной методологии. Хоть автор и произносит ритуальные фразы о том, что надо «провести подробный анализ историографии проблемы с учетом новых научных исследований и рассмотреть источники изучения темы, обосновать теоретико-методологические подходы» (с.9), что «Принцип историзма — залог научной объективности исследования… (с.11)», но в своей работе он озвученным позициям не следует. Автор фактически игнорирует методы исторического исследования и принципы герменевтики, и использует свою «методику», в основе которой — соответствия сведений источников «национальным интересам». Защищая свою позицию, автор искренне недоумевает: «…что значит — нельзя рассматривать исторические труды и события с позиции национальных интересов? Почему это «лженаучно»?». А вот если исходить из принципов историзма, о котором в начале диссертации говорил диссертант — это действительно антинаучно. Ну не изучал В.Р. Мединский источниковедение и методы исторического исследования, потому как не имеет базового образования историка. Это можно простить публицисту, но историку — никогда.
Приведу пример. Вот пишут злобные европейцы, будь то А. Контарини, С. Герберштейн, Я. Маржерет или А. Олеарий, о русском пьянстве. Такие известия, по мнению В.Р.Мединского, национальным интересам не соответствуют, потому как содержат негатив о русском народе. С точки зрения диссертанта, это явный поклёп. Поэтому не следует учитывать материалы Стоглава 1551 г. и огромный пласт делопроизводственных документов
То есть, по Мединскому, говоря простыми словами, если иностранец описывал негативные качества русских — то он обязательно врал, а если позитивные — значит писал исключительно правду, и только правду.
Но вот проблема — это всё-таки не наука, а прокламация.
2. Источниковедение. Как было указано ранее в отзывах, в диссертации совершенно по-дилетантски и выборочно используется источниковая база. Диссертант не работал в архивах, но безапелляционно на них ссылается, поскольку ссылки были взяты с трудов коллег. Но поистине полное недоумение вызывает работа с европейским нарративом
Известно более двухсот известий иностранцев, из них переведено на русский язык меньшая часть. Но автор в исследовании на соискание ученой степени доктора наук не использовал ни одного известия иностранца в оригинале — в работе диссертант ссылается только на известные русские переводы. Все тридцать одно известие иностранцев (см. список источников на с.459−460), использованное Мединским, имеется в интернете, в частности на известном сайте vostlit.info.
Автор не вводит в научный оборот ни одного нового источника, не использует ни одного свидетельства на языке оригинала, не приводит ни одного факта, неизвестного ранее исторической науке.
Аргумент, что, дескать, источниковедение — это другая специальность (07.00.09, в просторечии — «девятка»), а диссертант защищался по Отечественной истории (07.00.02 или «двойка»), несостоятелен. Любой историк должен владеть современными методами источниковедения, тем более в том случае, когда работа посвящена нарративу
3. Историография. Ещё одно веское замечание касается незнания историографии. Говоря об уникальности своей работы, В.Р.Мединский практически не использует труды предшественников, посвященных образу России в восприятии современников. Диссертант по-видимому не знаком с работами как отечественных (И.И.Полосина, О.Г.Агеевой, А.Л.Хорошкевич, В.Д.Назарова, М.М.Крома, О.Ф.Кудрявцева, А.И.Филюшкина), так и зарубежных исследователей, таких как А. Каппелер, И. Граля, С. Мунд, Т. Отт, Н. Ангерманн, Р. Фречнер, Л. Берри, М. По, Р. Крамми, С. Богатырев и др.
Нельзя писать исследование на соискание ученой степени доктора исторических наук, игнорируя достижения отечественной и зарубежной медиевистики.
Неоднократно от защитников господина Мединского приходилось слышать тезис о том, что «плагиата в диссертации не обнаружено». Вот и министр образования и науки О.Ю.Васильева как-то напомнила про «отсутствие плагиата в работе (В.Р.Мединского — А.Л.)». Дело в том, что про плагиат в диссертации никто не говорил. Речь шла о сопутствующей диссертации работе — автореферате. Об этом писали еще в 2011 г. Именно этот факт и отмечен в Заключении Экспертного совета:
«3. В диссертационном исследовании не выявлено необоснованных заимствований из работ других авторов. Такие заимствования имеют место в тексте автореферата, в абзацах, в которых излагается существо авторской концепции и подхода (выделено мной — А.Л.)».
Таким образом, работа В.Р.Мединского не соответствует научным требованиям к диссертациям доктора исторических наук, не обладает необходимыми критериями научности. Помимо всего вышеперечисленного, не несет никакой новизны.
Но в наше грешное время, согласно заключению Президиума ВАК, теперь можно включать в диссертацию несуществующие монографии, как это делал В.Р.Мединский; можно на свое усмотрение, без соблюдения разных процедурных вопросов, менять не одного, не двух, а сразу трех оппонентов, чьи интересы находятся так же далеко от темы исследования, как история КПСС от истории Средних веков; можно как угодно распоряжаться разными списками авторефератов, рассылая их по инстанциям. Отныне — и Президиум ВАК это подтвердил — написать подобную диссертацию будет весьма просто. Не надо сидеть и корпеть в архивах — рецепт «приготовления» диссертации достаточно прост: активно использовать интернет, например сайт vostlit.info, взять стопку переводов иностранных сочинений
Как не печально, но с признанием Президиума ВАК докторской диссертации В.Р.Мединского мы наблюдаем деградацию, дискредитацию и делегитимацию исторической науки.
Справка: Алексей Лобин — кандидат исторических наук, член редколлегии электронного научного издания «История военного дела: исследования и источники» (milhist.info), составитель и ответственный редактор специального выпуска «Русская армия в эпоху царя Ивана IV Грозного: материалы научной дискуссии к 455-летию начала Ливонской войны», автор около 60 научных работ.