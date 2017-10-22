«Разложение русской армии к 1917 году с большевиками никак не связано»

Брянск, , 01:01 — REGNUM Истинные причины разрушения армии Российской империи в 1917 году не имеют никакого отношения к деятельности партии большевиков, во главе которой стоял Владимир Ильич Ульянов, более известный нам как Ленин, к такому выводу пришел один из авторов исторического исследования, зачитанного в ходе конференции «Октябрьская Революция мифы и реальность», проведенной в Брянске 21 октября.

Широко распространенное мнение о том, что рвавшиеся к власти большевики при помощи пропаганды к 1917 году разложили и разрушили армию Российской империи, находившуюся в шаге от славной победы над противником не имеет никакого исторического подтверждения, подчеркивают исследователи.

Изучив значительный массив документов и свидетельств современников тех событий автор исследования доказал, что разложение российской армии во время первой мировой войны приписывается большевикам либо ошибочно, либо по соображениям примитивной антисоветской пропаганды.

Следует особо отметить то, что исследователь вопроса в первую очередь обратился к свидетельствам исторических деятелей того времени, занимавших до конца своей жизни предельно антибольшевистскую позицию. Например генерал-лейтенант А.И. Деникин, генерал М.В. Алексеев, а также официальные доклады военначальников разных периодов Первой мировой войны.

По мнению авторов исследования, которое подкреплено документальными свидетельствами по всем правилам исторической науки, истинные причины разложения русской армии коренятся в особенностях общества, сложившегося к началу Первой мировой войны.

Подрыв дисциплины, массовое дезертирство, утрата веры командованию, уверенности в справедливости этой войны и в конечной победе исходили из фактического положения, постоянно наблюдаемого личным составом армии и флота.

Острейшая нехватка вооружения и боеприпасов, порождаемые этим неоправданные жертвы, широкомасштабные хищения в сфере снабжения армии продовольствием и обмундированием, коррупция в военных заказах частным промышленным предприятиям, нарастающие бедствия семей сражавшихся на фронте солдат — вот истинные причины развала вооруженных сил России.

Деятельность Временного правительства, посеявшая полную анархию в армии и на флоте, стала лишь крышкой гроба, а не причиной смертельной болезни, отметил докладчик.

Даже братания с противником, приписываемые агитации большевиков, не являлись чем то уникальным. Подобные явления наблюдались с 1914 года в армиях всех воевавших держав от Франции и Англии до Германии и Австро-Венгрии.

Кроме того, авторы исследования подчеркивают, что большевики после прихода к власти не только ликвидировали старую армию, потерявшую боеспособность, но и сразу же начали создавать новую, привлекая в её ряды огромное количество офицеров и генералов бывшей императорской армии и давая им понять и почувствовать, что Красная армия будет ограждена от болезней, сгубивших вооруженные силы Российской империи.

«Большевики не только минимально причастны к гибели старой армии, но и сделали все возможное, для создания новой. Пришедшие к власти большевики осознавали, что разложившаяся голодающая армия воевать не способна. Поэтому было принято решение о ее ликвидации, и сразу же параллельно началось создание новой армии, основанной на строгой дисциплине,» — заключил автор исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, историческая конференция в Брянске является частью общероссийского проекта «Октябрьская революция: мифы и реальность», осуществляемого в годовщину 100-летия русской революции.

Главная цель проекта — отделить мифы и разнородную пропаганду от того, что реально происходило в России в ту бурную эпоху.

Конференция в Брянске переняла эстафету от конференций, прошедших ранее в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске.

«Мы должны понять истинные причины реальных событий, а не скатываться в слепое прославление или в огульные проклятия», — так авторы проекта формулируют его главную цель.

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