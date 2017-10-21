Около 450 тыс. человек вышли на митинг в Барселоне

Барселона, Испания, , 21:53 — REGNUM На акцию протеста в Барселоне вышли около 450 тыс. человек. Об этом говорится в официальном аккаунте городской полиции в соцсети Twitter.

«450 тыс. человек принимают участие в манифестации в Барселоне 21 октября», — говорится в сообщении.

Участники акции протеста выступают против решений официального Мадрида, а также требуют освобождения из-под ареста лидеров общественных националистических организаций Жорди Санчеса и Жорди Куишара, борющихся за независимость Каталонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства по вопросу независимости Каталонии заявил, что совет министров Испании принял решение ввести в действие 155-ю статью Конституции Испанского королевства, которая позволяет центральным властям ограничить самоуправление Каталонии.

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