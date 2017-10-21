Главу петербургского филиала союза молодежи задержали перед вылетом на ВФМС

Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM У главы петербургского филиала Российского Союза Молодежи (РСМ) Дмитрия Лядова, задержанного по обвинению в мошенничестве при получении гранта Смольного, при обыске был найден авиабилет на 20 октября в Сочи, где в эти дни проходит XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Об этом проинформировала сегодня, 21 октября, объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Лядов и второй фигурант дела о покушении на мошенничество в крупном размере, функционер НКО Марина Дементьева, были задержаны 20 октября. Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга рассматривал вопрос об избрании им меры пресечения.

Следователь ходатайствовал перед судом о заключения Лядова под стражу, мотивируя это тем, что обвиняемый может угрожать свидетелям и иным лицам, уничтожить доказательства по делу, сбор которых еще не закончен, к тому же у Лядова есть действующий загранпаспорт, а в ходе обыска был найден авиабилет в Сочи с датой вылета 20 октября. Кроме того, как отмечает следствие, глава петербургской организации РСМ имеет высокий социальный статус и материальное положение, обширные связи, в силу чего может вмешиваться в ход расследования.

В свою очередь, обвиняемый свою вину не признал и просил суд отложить рассмотрение ходатайства о мере пресечения для предоставления документов, подтверждающих возможность отбывания им домашнего ареста на территории Петербурга. В итоге суд прислушался к аргументам Лядова и отложил рассмотрение ходатайства следователя на 23 октября.

По версии следствия, Дмитрий Лядов вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств Санкт-Петербурга в крупном размере. Под предлогом реализации проекта «Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в СПб» он подал в Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга заявку на участие в конкурсе на получение субсидии в размере 545 247 рублей. Как полагает следствие, Лядов изготовил фиктивные документы, подтверждающие реализацию проекта, и представил их в комитет. Однако сотрудники ведомства обнаружили подложный характер представленных документов и противоправность действий Лядова и обратились в полицию.

Что касается второй обвиняемой по этому делу — Марины Дементьевой, то сегодня же Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Дементьева, исполняя обязанности президента Фонда поддержки молодежных инициатив «Северная столица», также вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на хищение мошенническим путем бюджетных средств Санкт-Петербурга, в крупном размере. Как считает следствие, она обеспечила заключение ИП Чернов Г.М. с комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями госконтракта на оказание услуг по проведению гражданско-патриотической акции по вручению паспортов 14-летним подросткам в торжественной обстановке. Цена контракта — 478 000 рублей.

По данным следствия, не имея намерений исполнить обязательства, Дементьева представила в комитет заведомо подложные документы об исполнении госконтракта для последующего перечисления в качестве оплаты указанных денежных средств. Однако и в этом случае подложный характер представленных документов и противоправность действий были выявлены сотрудниками комитета по молодежной политике.

Обвиняемая свою вину не признает. Под домашним арестом она будет находиться, как минимум, до 30 ноября 2017 года.

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