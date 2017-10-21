Рособрнадзор прекратил действие лицензии еще двух вузов

Москва, , 15:20 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) прекратила действие лицензий двух российских вузов — Индустриального института (город Курск) и Московской академии творчества, сообщила 21 октября пресс-служба ведомства.

Действие лицензий было приостановлено по решению Арбитражного суда после проведенных проверок. Как следует из сообщения, после прекращения действия лицензии вузы обязаны обеспечить перевод учащихся в другие учебные заведения «на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)».

Кроме прекращения лицензий, Рособрнадзор запретил набор на обучение в Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и Академию туризма и международных отношений (г.Екатеринбург) за неисполнение установленных предписаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября в Рособрнадзоре заявили о прекращении действия лицензий трех российских вузов.

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