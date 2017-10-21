В Калужской области подвели итоги летней оздоровительной кампании-2017

Калуга, , 13:35 — REGNUM В период летней детской оздоровительной кампании 2017 году в лагерях и санаториях отдохнули 86,2 тыс. детей и подростков из Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе 29,9 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам расширенного заседания областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

В 2017 году детей Калужского региона приняли 14 загородных оздоровительных учреждений, семь санаториев, 340 учреждений с дневным пребыванием, пять лагерей труда и отдыха, 17 туристических и палаточных лагерей.

На пришкольных участках и площадках, организованных при образовательных учреждениях и культурно-досуговых центрах, отдохнули 42,9 тыс. человек. В многодневных походах приняли участие 8,7 тыс. детей. На оздоровительных базах Черного и Азовского морей отдохнули 862 ребенка.

По путевкам, предоставленным постоянным комитетом Союзного государства для детей и подростков, проживающих районах, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Республике Беларусь прошли лечение 219 детей, ещё 25 человек отдохнули в Краснодарском крае.

208 победителей областных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад были направлены на профильные смены в международные детские центры «Артек» и «Орлёнок».

Для школьников области были организованы трёхдневные познавательные туристические поездки в Санкт-Петербург (600 детей) и недельный тур в Севастополь (20 детей) с использованием регулярных рейсов из международного аэропорта «Калуга». Оплата расходов на проезд экскурсионных групп осуществлялась в рамках госпрограммы «Развитие туризма в Калужской области». В 2018 году планируется продолжить экскурсионные познавательные туры для школьников.

На мероприятия по временной занятости подростков из областного и местных бюджетов израсходовано около 10 млн рублей. Было трудоустроено 3,8 тыс. человек.

По информации министерства образования и науки области, одной из основных задач предстоящего периода является укрепление материально-технической базы детских оздоровительных учреждений, а также принятие мер по вводу в строй недействующих организаций детского отдыха с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.

Напомним, в 2016 году в летних лагерях отдохнули около 90 тыс. детей из Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет. Это 92% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе.