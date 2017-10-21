В Киеве пройдут международные соревнования пожарных

Киев, , 13:32 — REGNUM Международные соревнования пожарно-спасательных служб пройдут 21 октября в Киеве, сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, соревнования будут называться «Самый сильный пожарный-спасатель Киев-2017» или, как соревнования называются в мире, «Firefighter Combat Challenge». В соревнованиях будут участвовать 16 команд с Украины. Мероприятие пройдет в один день с 9:00 до 18:00.

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Чтобы определить сильнейшего пожарного, участники должны будут пройти следующие испытания: подъем по лестнице на площадку четвертого этажа учебной башни; подъем рукавных скаток; «Силовой тренажер»; прокладка рабочей линии и подача рукава к мишени; спасение пострадавшего.

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Напомним, на Украине в 2017 году случилось два больших пожара — в марте в Балаклее в Харьковской области и в сентября в Калиновке в Винницкой области. Оба пожара возникли на складах с боеприпасами, что вызвало детонирование снарядов, осколки которых разлетались на несколько километров вокруг.

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