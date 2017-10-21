Вице-спикер Госдумы просит ответа Мединского по памятникам Русского Севера

Москва, , 13:17 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия») обратилась с депутатским запросом к министру культуры Владимиру Мединскому, где проситдать предложения по решению обозначенных в статье ИА REGNUM проблем реставрации памятников истории и культуры Русского Севера.

Епифанова в депутатском запросе обратила внимание главы Минкультуры Мединского на проблемы, поднятые в статье архангельского краеведа Владимира Станулевича «Скорбное дело реставрации архитектурных памятников».

В публикации подняты основные проблемы, типичные для реставрации памятников истории и культуры уникального наследия Русского Севера. В том числе качества конкурсной документации по реставрационным работам, долгой подготовки к проведению конкурсов, которая занимает значительную часть строительного сезона, крайне низкого уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы, несменяемости срывающих контракты подрядчиков, а также целый круг вопросов к реставрационной стратегии Министерства культуры в Астраханской области за пределами Соловецкого архипелага.

«Отсутствие финансирования противоаварийных работ, которые могли бы сохранить многие сельские церквушки, вынуждают жителей брать на себя ответственность за спасение памятников культуры», — отмечает Епифанова в запросе.

Ярким примером стала история прихожан поселка Ракула Холмогорского района, которые собирали деньги, покупали материалы и нанимали людей для самостоятельного ремонта аварийной часовни — памятника деревянного зодчества XVIII века. В ответ на это Министерство культуры Архангельской области обратилось в МВД для возбуждения уголовного дела. Полиция в действиях местных жителей которые своими руками пытались спасти памятник, признаков нарушения уголовного закона не выявила.

Одним из вариантов улучшения ситуации автор статьи Станулевич видит в отмене лицензирования проектных и строительных организаций, которые производят противоаварийные работы на памятниках истории, находящихся под угрозой уничтожения.

«Прошу Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, рассмотреть изложенные в публикации «Скорбное дело реставрации архитектурных памятников» факты, выразить позицию Министерства культуры РФ по обозначенным проблемам реставрации памятников истории и культуры Русского Севера, дать свои предложения по решению данных проблем, в том числе предложения, связанные с внесением изменений в действующее законодательство, а также сформулировать подходы Министерства к реставрационной стратегии в Архангельской области за пределами Соловецкого архипелага», — говорится в депутатском запросе, направленном Мединскому.

Епифанова также просит проинформировать ее о результатах рассмотрения вопроса.

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