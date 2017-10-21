Украинскую армию переведут на питание по типу «шведского стола»

Киев, , 09:35 — REGNUM К началу 2018 года на новую систему питания перейдут 23 воинские части ВСУ, заявил начальник управления продовольственного обеспечения тыла ВСУ Николай Куклюк, сообщает 21 октября «Укринформ».

По его словам, новая система питания подразумевает возможность руководителям воинских частей самостоятельно выбрать меню для военнослужащих из каталога блюд на сумму до 80 гривен (174 рубля) в сутки. На данный момент каталог состоит из 350 блюд, среди которых более 60 — салаты.

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Куклюк добавил, что 11 воинских частей уже перешли на новую систему питания, в том числе части в учебном центре Яворовского полигона, расположенного во Львовской области. А до конца 2019 года «шведский стол» будет внедрен во всей украинской армии, включая зону ведения боевых действий в Донбассе.

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Напомним, ранее о переходе в ВСУ на режим питания в виде «шведского стола» заявлял спикер министерства обороны Украины Максим Праута. Изменения в питании связаны с идеей украинских властей о полном переформатировании ВСУ под стандарты НАТО.

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