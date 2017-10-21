Эксперт: Киев обязан провести перепись населения до 2020 года

Киев, , 08:55 — REGNUM В обязанности Украины как члена ООН входит проведение переписи населения до 2020 года, заявила директор Института демографии и социальных исследования им. М.В. Птухи Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова, сообщает 21 октября «Зеркало недели».

По ее словам, Украина не может отказаться от проведения всеукраинской переписи населения в раунде 2020 года ни по политическим, ни по экономическим причинам, поскольку последний раз Киев проводил перепись населения 16 лет назад — в 2001 году. Это была первая и единственная всеукраинская перепись населения с момента развала СССР.

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Либанова подчеркнула, что ранее украинские власти ссылались на невозможность проведения переписи из-за нехватки средств, из-за социальных кризисов, из-за гражданской войны.

«Украина — не первая страна, вынужденная проводить перепись во время вооруженного конфликта. Накопленный в мире опыт надо использовать», — сказала эксперт.

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Напомним, Украина — вторая из стран СНГ, в которой нерегулярно проводится перепись населения. Помимо Украины хуже ситуация только в Узбекистане, где с момента развала СССР перепись населения не проводилась ни разу.

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