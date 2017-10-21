Рисунок Трампа, сделанный в 1995 году, ушел с молотка за $16 тыс

Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Небольшой эскиз знаменитого нью-йоркского небоскреба Empire State building, который был сделан рукой нынешнего президента США Дональда Трампа, был продан на аукционе за $16 тыс. Об этом накануне, 20 октября, сообщил устроитель торгов — аукционный дом Juliens Auctions.

«Рисунок Empire State building Трампа продан за $16 тыс», — сказано в сообщении аукционного дома Juliens Auctions в сети микроблогов Twitter.

Этот ничем не примечательный с художественной точки зрения набросок представляет собой лист бумаги, ан котором обычным черным маркером обозначены примерные контуры Empire State building без каких-либо архитектурных деталей. Здание раскрашено тем же черным маркером.

Известно, что Трамп нарисовал эту картинку во Флориде в 1995 году, когда открывал свой элитный клуб «Мар-а-Лаго».

Оригинальная цена рисунка составляла $100, но на аукционе в Juliens Auctions этот лот оценили в $8−12 тыс, По всей видимости из-за нынешнего статуса автора сего «творения».

Примечательно, что средства, полученные от продажи этой бумажки на аукционе пойдут в пользу крупнейшей в США некоммерческой новостной организации National Public Radio (NPR).