Слезами не поможешь: виновница ДТП в Харькове расплакалась после вердикта

Харьков, Украина, , 01:25 — REGNUM Решение суда Харькова о заключении под стражу Алены Зайцевой, виновницы ДТП в центре города, в ходе которого погибли пять и травмированы шесть человек, вызвало слезы у подследственной, сообщает УНИАН.

Уточняется, что она выслушала решение суда, сохраняя выдержку, но сразу после приговора — заплакала. От комментариев харьковчанка отказалась.

Напомним, поведение Зайцевой на дороге стало причиной гибели 18 октября пяти человек. Шестеро попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Зайцева сбила пешеходов, участвуя в гонках по улицам Харькова на автомобиле Lexus. Ее машина на большой скорости врезалась в Volkswagen Tuareg. Выброшенный на тротуар Lexus задавил людей.

Лабораторный анализ показал, что Зайцева находилась на момент ДТП в состоянии наркотического опьянения. 20 октября суд избрал в отношении харьковчанки меру пресечения в виде домашнего ареста — до 16 декабря 2017 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Михаил Добкин написал в соцсети, что соучастников ДТП может быть сотрудник украинской службы безопасности.

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