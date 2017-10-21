Минздрав подтвердил увольнение диспетчера «скорой помощи» в Лобне

Лобня, Московская область, , 00:19 — REGNUM Диспетчер службы «скорой помощи» в Лобне (Московская область), принявшая звонок от друга актера Дмитрия Марьянова, уволилась по собственному желанию, передает 20 октября Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова. По его словам она нарушила регламент ведения диалога во время обращения в службу.

«У нас есть регламент ведения диалога — в частности, запрещено давать личные комментарии и тем более посвящать заявителей в тонкости о количестве вызовов и отвечать: «Вызовов много, ждите». Очевидно нарушение в приеме вызова», — сказал Марков.

Глава ведомства пояснил, что задержка в отправке бригады «скорой помощи» была связана с перегруппировкой машин, но после повторного обращения данная работа была прекращена. В сложившихся обстоятельствах диспетчер самостоятельно приняла решение об увольнении. Сейчас, по информации министра, в регионе начата проверка действий диспетчеров.

Напомним, артист почувствовал себя плохо утром 15 октября, когда находился на даче в Лобне. Друзьям он признался, что чувствует боль в ноге и спине. Во второй половине дня ему резко стало хуже, актер потерял сознание. Друзья Марьянова, вызвавшие «скорую помощь», через некоторое время отменили вызов, поняв, что скорая не приедет быстро. Они самостоятельно решили отвезти актера в больницу. По пути он скончался.

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Позднее огласке была предана аудиозапись разговора с оператором службы помощи «112» и сотрудником станции скорой медицинской помощи. Во время длительного разговора мужчина получил ответ, что ждать помощи быстро не стоит. При этом диспетчер посчитала, что если бы актер находился тяжелом состоянии, то не смог бы описать свои симптомы, которые перечислил звонивший в «скорую».

Из хронологией событий следует, что решение в подмосковном минздраве приняли после проверки аудиозаписи и разразившегося скандала.

Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в Подмосковье на 48 году жизни. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб.

Известность актеру принесли съемки в детской музыкальной сказке «Выше Радуги». Артист также снялся в фильмах и сериалах «Небесный суд», «Игра в правду», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Графиня де Монсоро», «Досье Детектива Дубровского», «Личная жизнь следователя Савельева», «Черный город», «День Радио» и др.

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