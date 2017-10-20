В ФРГ будут судить охранника концлагеря за массовые убийства в 1943 году

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 23:50 — REGNUM В Германии будет подвергнут суду 96-летний житель, которого подозревают в расстреле тысяч еврейских заключенных во времена Третьего рейха, сообщает 20 октября немецкое издание Rheinische Post.

По данным прокуратуры, житель Франкфурта служил охранником в нацистском концлагере «Майданек» и «оказывал помощь в убийстве» заключенных с августа 1943 года по январь 1944 года.

«Основываясь на информации, которая имеется у нас в распоряжении, обвиняемый, как и другие члены СС в лагере, знал о жестокости и организованных массовых убийствах», — приводит Интерфакс слова прокуроров Франкфурта.

Правоохранители уточняют, что обвиняемый обследован и способен давать показания в суде. Однако, учитывая возраст мужчины, ему рекомендовано выступать не более двух дней в неделю и не более двух часов в день.

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Согласно выводам прокуратуры, обвиняемый в возрасте 22 лет занимался охраной заключенных и должен был знать о жестокости организованных массовых убийств. Как вахман (представитель вспомогательной лагерной системы Люблин / Майданек), он, предположительно, участвовал в расстреле не менее 17 тыс. депортированных еврейских заключенных в ноябре 1943 года.

Дата судебного заседания не уточняется.

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