Греф дал совет молодым: работать по 18 часов и все получится

Сочи, Краснодарский край, , 21:59 — REGNUM Президент Сбербанка Герман Греф посоветовал молодым людям трудиться по 18 часов в сутки. Только сумасшедшая страсть в работе приведет к успеху в стране с монопольной экономикой, сказал 20 октября глава Сбербанка, обращаясь к участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

«Ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, и у вас точно все получится», — сказал Греф.

Он отметил, что в России отсутствует конкуренция, потому что половина страны является монополией. Поэтому для молодых людей открыто большое поле возможностей, а главным секретом успеха является преданность своему делу. Выбрав нужную нишу и отдавшись ей полностью, можно заниматься интересным делом и добиваться нужного результата. Правда, при этом придется затратить массу усилий, заключил Греф.

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Ранее на форуме он сказал, что «век айтишников закончился» и настало время «энергичных людей». По его словам, в «век инженеров» после окончания институтов по профессии работали лишь 10% выпускников, а остальные трудились «продавцами в пивных киосках». В век «юристов и экономистов» все работали официантами.

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