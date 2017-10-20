В Великом Новгороде с 21 октября закрывают школы из-за вспышки пневмонии

Великий Новгород, , 21:00 — REGNUM В Великом Новгороде в связи со вспышкой пневмонии с 21 октября приостанавливается работа общеобразовательных учреждений. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Как уточняется, такая мера предусмотрена постановлением администрации Великого Новгорода в рамках введения дополнительных противоэпидемических мер.

«Документом приостанавливается образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода с 21 октября на десять календарных дней», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что на указанный период в школах также отменены массовые культурные и спортивные мероприятия.

Как передавало ИА REGNUM, в последние недели в Великом Новгороде наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией. На сегодняшний день зафиксировано около 60 случаев заболевания среди школьников.

Всегов Новгородской области за две недели октября зарегистрировано 185 случаев внебольничной пневмонии, 103 из которых — в Великом Новгороде.