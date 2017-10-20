Задержанный в Испании программист Левашов заочно арестован в России

Москва, , 20:48 — REGNUM Российский программист Пётр Левашов, задержанный в Испании по запросу США, был заочно арестован судом в России после взлома и блокировки доступа к данным на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге. Об этом 20 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Как пояснили в ведомстве, в августе в отношении Петра Левашова было возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

14 августа 2017 года Левашову было заочно предъявлено обвинение по указанным статьям. Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении его под стражу, а 15 августа программист был объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре.

Как передавало ИА REGNUM, Пётр Левашов был задержан в апреле 2017 года в Барселоне по запросу ФБР. Российскому гражданину инкриминируется создание и управление ботнетом Kelihos — сети заражённых компьютеров, занимавшихся рассылкой спама, распространением вредоносных программ и сбором данных пользователей.

Москва передавала запрос в министерство юстиции Испании об экстрадиции Петра Левашова в Россию, однако он был отклонён. В начале октября стало известно, что Национальная судебная палата Испании одобрила экстрадицию гражданина России в США.

Адвокаты программиста ранее заявляли, что Левашов получал образование на военной кафедре Политехнического университета Санкт-Петербурга, и у него имелся доступ к государственной тайне, в том числе к информации о российских ракетах. В этой связи защита настаивает на том, что запрос Вашингтона о его экстрадиции является политическим.