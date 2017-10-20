В Тамбовской области строятся две новые школы

Тамбов, , 19:09 — REGNUM По словам вице-губернатора Натальи Астафьевой, в этом году, несмотря на сокращение средств федерального бюджета до 885 млн. рублей, область взяла на себя повышенные обязательства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту пяти объектов на 2175 мест. Начато строительство школ в Рассказово (на 900 ученических мест) и в Мичуринске (на 1275 мест).

Кроме того, будут введены в строй три капитально отремонтированных школы, в которых дополнительно появятся 300 ученических мест.

«Строительство школы в городе Мичуринске на 1275 мест идет с некоторым отставанием от намеченного графика. Эта проблема обсуждалась на строительной площадке с экспертами Министерства образования и науки РФ. Был сделан вывод, что проект будет завершен в установленные сроки за счет применения самых современных строительных материалов и технологий», — прокомментировала Наталья Астафьева.

Вице-губернатор пояснила, что отставание от графика связаны с корректировкой проектно-сметной документации. Сейчас работы на стройплощадке в самом разгаре, идет сооружение каркаса корпусов будущей школы. Вопрос строительства этого учебного учреждения и в целом выполнения всех намеченных планов находится на личном контроле главы администрации Тамбовской области Александра Никитина.

В целом в Тамбовской области к 2025 году запланировано построить около 30 новых современных школ. Именно такую амбициозную задачу ставят перед собой региональные власти. Новые учебные места, отвечающие всем современным требованиям, создаются в рамках соответствующей региональной программы. В этом году уже открылся уникальный образовательный комплекс «Школа Сколково — Тамбов», рассчитанный на 2425 учащихся.