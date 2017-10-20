Греф: «Век айтишников закончился». Настало время «энергичных людей»

Сочи, Краснодарский край, , 18:57 — REGNUM Программисты сегодня не востребованы, и век работников IT-индустрии подошел к концу, заявил 20 октября глава Сбербанка России Герман Греф в Сочи на международном фестивалемолодежи и студентов.

Греф обратил внимание на высказывание главы Минкомсвязи Николая Никифорова о нехватке программистов в России и сказал:

«Я с этим несогласен. Кстати, Индия, имеющая 4 миллиона айтишников, теперь страдает от этого. Потому что «век айтишников» закончился».

По мнению главы Сбербанка, на смену айтиншникам пришел «век энергичных людей».

Он добавил, что в России чрезмерно завышен запрос на перспективные профессии в молодёжной среде. По его словам, в «век инженеров» после окончания институтов по профессии работали лишь 10% выпускников, а остальные трудились «продавцами в пивных киосках». В век «юристов и экономистов» все работали официантами.

«Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся», — добавил Греф.

Он сказал, что в Сбербанке работают:

«Постановщики задач, тестировщики, люди, которые обладают навыками программирования какого-нибудь из языков».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2017 года Герман Греф обрушился с критикой на трудовые книжки граждан России. По его словам, этот документ в настоящее время неудобен и для работодателей, и для работников.

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