Безработным Казахстана предложили заключать социальные контракты

Астана, , 18:21 — REGNUM Безработные жители Казахстана будут обязаны устроиться по социальному контракту, для этого им будет предоставлена денежная помощь, передает 20 октября МИА «Казинформ» со ссылкой на вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана Светлану Жакупову.

В ходе пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций МИК Казахстана Жакупова пояснила, что в случае заключения контракта трудоустройство безработного станет обязательным.

«Эта обусловленная денежная помощь, которая предусматривает обязательное заключение социального контракта. И если в семье есть трудоспособные члены семьи, они обязательно должны трудоустроиться», — сказала вице-министр.

По ее словам, если у трудоспособных граждан нет профессиональных навыков, то они их могут получить, пройдя образовательные курсы. Главную организующую функцию при этом будет выполнять проект «Өрлеу», который в пилотном режиме действует в крупных городах Казахстана. С 1 января 2018 года он станет местом оказания адресной социальной помощи нового формата.

«Адресная социальная помощь будет оказываться теперь всем семьям, в которых доход семьи на каждого члена семьи ниже 50% прожиточного минимума. Сегодня этот показатель идет в пределах 40% от прожиточного минимума — это так называемая черта бедности», — сообщила Жакупова.

При этом контракты будут заключаться по двум направлениям: с семьями, где есть трудоспособные члены, и с семьями без таковых. Во втором случае это могут быть одинокие мамы, занимающиеся воспитанием детей или мамы, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом.

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В случаях, когда трудоспособные граждане будут отказываться от трудоустройства по предложенным вакансиям или прекратят работу во время действия контракта, сумма выплаты будет снижена на 50%. Если в итоге гражданин откажется от любой работы, то выплаты прекратятся вовсе. Их сохранят только для тех, кто не может трудиться по объективным причинам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доля среднего класса в Казахстане увеличилась до 20%, а крайняя форма бедности в республике почти искоренена. По данным регионального директора Всемирного банка в Центральной Азии Лилии Бурунчук страны региона достигли существенных успехов в сфере борьбы за ликвидацию нищеты, и это относится не только к Казахстану.

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